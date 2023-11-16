مدرب المنتخب الصومالي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة الجزائر

كشف مدرب المنتخب الصومالي، رشيد لوستيك، تشكيلته الأساسية، في مباراتهم لنهار اليوم الخميس أمام المنتخب الوطني.

واختار الناخب الصومالي، أفضل عناصره، وأكثرهم جاهزية، لمباشرة هذه المباراة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وأبدى المدرب رشيد لوستيك، خلال ندوته الصحفية الخاصة بهذه المباراة، أمله في تمكن أشباله من صنع المفاجأة، مؤكدا بان الحظوظ متساوية

وضمت التشكيلة الأساسية لمنتخب الصومال، الخاص بمواجهة الخضر، الأسماء التالية: