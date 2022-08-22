قناة النهار مدرب المنتخب الفلسطيني: نشكر الجزائر وشعبها العظيم على الإستقبال الرائع بقلم النهار أونلاين نشر في 22 أوت 2022 - 17:43 شارك غرِّد أرسل 110 0 مدرب المنتخب الفلسطيني: نشكر الجزائر وشعبها العظيم على الإستقبال الرائع رابط دائم : https://nhar.tv/rezPq اقرأ أيضا منال حدلي تكشف عن جديدها للنهار..وهذا ما قالته عن الفنان سولكينغ قناة النهار 16 أوت الشيخ النوي ينتفض بسبب الحالة الكارثية في ولاية الطارف ويبعث برسالة للوالي قناة النهار 21 أوت صريح جدا: هذا ما يتغير في الإنسان مع تقدم العمر قناة النهار 21 أوت نهاركم جديد: فترة الصمايم قناة النهار 18 أوت مخـدرات ومشروبات وأسلحة بيضاء .. هذا ما وقفت عليه مصالح الأمن بالشواطىء قناة النهار 03 أوت مستثمر يطالب بقطعة أرض لإنشاء مصنع وتجنيب إستيراد مادة كيميائية تكلف الدولة ملايين اليوروهات قناة النهار 04 أوت دلال خير: عائلة الطفل ينيس تناشد السلطات لعلاج إبنهم في الخارج قناة النهار 06 أوت طالع هابط: النوي يتغنى بالجيش الوطني الشعبي ويحيهم في يومهم الوطني ويقصف كل الخونة وأعداء الجزائر قناة النهار 04 أوت تيبازة: الحماية المدنية تستعين بحوامة لنقل المياه لإخماد الحرائق بجبل شنوة قناة النهار 15 أوت نهاركم جديد/ تمارين رياضية مع تقنيات لتفادي الإصابات قناة النهار 10 أوت