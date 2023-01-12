مدرب المنتخب الليبي:”شرف لنا مواجهة الجزائر في افتتاح الشان”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد مدرب المنتخب الليبي المحلي، كورنتين مارتينز، على صعوبة مواجهة المنتخب الجزائري، برسم مباراة افتتاح الشان 2022.
وصرح المدرب كورنتين مارتينز، اليوم الخميس، في المؤتمر الصُحفي بملعب نيلسون مانديلا: “شرف لنا مواجهة المنتخب المنظم لهذه الدورة”.
وأضاف المتحدث:” المباراة ستكون صعبة كونها ضد منتخب مرشح للتتويج، ولكن من جهتنا سنبين إمكانياتنا”.
وتابع المدرب كورنتين مارتينز:”أظن أن الروح الإيجابية هي مفتاح الفوز في هذا النوع من المباريات”.
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