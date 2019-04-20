مدرب المنتخب المالي يؤكد مواجهة الجزائر وديا تحضيرا لكان 2019

أكد الناخب المالي، محمد ماغاسوبا، عن توصل الإتحاد المالي لكرة القدم، لإتفاق مع “الفاف”، لإجراء مواجهة ودية، تحضيرا لكان 2019.

وصرح محمد ماغاسوبا، لإذاعة الجزائر الدولية: “لقد توصلت كلا الإتحاديتين إلى إتفاق رسمي لإجراء مقابلة ودية بين الطرفين”.

وأضاف مدرب منتخب نسور إفريقيا: “هذه المباراة ستكون إختبار مهم، كي نقوم بآخر التصحيحات تحسبا للموعد القاري”.

وتابع ماغاسوبا: “المنتخب الجزائري غني عن التعريف ويبقى من أبرز المنتخبات على الساحة الإفريقية”.

وحسب ذات المصدر، سيتم إجراء هذه المواجهة الودية، بين الجزائر، ومالي، يوم 16 جوان المقبل، بمدينة أبو ظبي الإماراتية.