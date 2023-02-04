قناة النهار مدرب المنتخب المحلي “مجيد بوقرة” يحيي أنصار الخضر بعد الخسارة بقلم قناة النهار نشر في 05 فيفري 2023 - 00:10 شارك غرِّد أرسل 72 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fU2Wf اقرأ أيضا بلخيثر: نهدي الفوز لكل الأنصار وعلينا نسيان التأهل والعمل على المباريات القادمة قناة النهار 17 جانفي عودة الحياة إلى قطاع الصناعة الصيدلانية.. الأنسولين وأدوية السرطان الأولوية قناة النهار 20 جانفي المجموعة البرلمانية للأفلان تنظم يوما دراسيا لمناقشة مشروع قانون الإعلام قناة النهار 02 فيفري المناصر التونسي "رضا الفيل" حاضر في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 21 جانفي المدية / القــاتل الصامت يحصد الأرواح في ظل غياب ثقافة إنتقاء المنبهات الصوتية قناة النهار 26 جانفي طالع هابط: شاهد الفضيحة في مستشفى بولاية سعيدة .. السكانار كان حابس جاء الوالي ولا يمشي قناة النهار 29 جانفي طالع هابط: النوي يعزي الشعب الجزائري في شهداء الواجب الوطني ضحايا المروحية العسكرية قناة النهار 24 جانفي وزير الشباب والرياضة: الكثير من الشباب والجمعيات يباشرون عملهم التطوعي لتنظيف ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 21 جانفي ميليسا" محبوبة الجزائريين تتحصل على التأشيرة وتبعث برسالة لكل من ساندها" قناة النهار 26 جانفي حسين أشيو: ميريزاق يلعب كرة حديثة وييستطيع اللعب في المنتخب الأول قناة النهار 15 جانفي