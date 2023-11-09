مدرب المنتخب المصري يعود للحديث عن تعادلهم وديا أمام الخضر

تحدث مدرب المنتخب المصري، روي فيتوريا، مجددا، عن المواجهة الودية التحضيرية الأخيرة التي جمعتهم بالمنتخب الجزائري.

ونقل الحساب الرسمي، للاتحاد المصري لكرة القدم، على منصة “X”، تصريحات فيتوريا، خلال اعلانه قائمه لاعبيه المعنيين بالتربص المقبل.

وقال الناخب المصري، بخصوص وديتهم أمام الخضر: “قدمنا مباراة كبيرة خلال مواجهتنا الودية الأخيرة أمام المنتتخب الجزائري، وكنا نستحق الفوز”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، فرض التعادل على نظيره المصري، بهدف لمثله، في المواجهة التحضرية التي جمعتهم بالإمارات شهر أكتوبر المنقضي.