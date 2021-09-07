مدرب المنتخب المصري يقترب من تدريب شباب بلوزداد

كشف موقع “في الغول ” المصري عن تلقي مدرب منتخب الفراعنة حسام البدري عرضا من فريق شباب بلوزداد لتولي زمام الامور للعارضة الفنية بعد إقالته من تدريب المنتخب المصري.

وأضاف الموقع المصري أن حسام البدري تلقى عرضا من أحد الوكلاء التابعين لفريق شباب بلوزداد من أجل الحصول على خدماته، إلا أن المدرب المصري طالب بمهلة للتفكير خاصة ان غادر للتو العارضة الفنية للمنتخب المصري.

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