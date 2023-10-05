مدرب المنتخب المصري يكشف قائمة لاعبيه المعنية بمواجهة الخضر
كشف مدرب المنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الخميس، قائمة لاعبيه المعنية بالمواجهة الودية التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني.
ونشر الإتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي، قائمة اللاعبين الذين اختارهم روي فيتوريا، لهذه المباراة.
وضمت القائمة التي اختارها الناخب المصري 25 لاعبا، يتقدمهم الدولي المصري، ونجم نادي ليفربول، محمد صلاح.
يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره المصري، في لقاء ودي تحضيري، يوم 16 أكتوبر الجاري، بملعب “العين” بأبو ظبي.
🔴📋 | فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي زامبيا و الجزائر 🇪🇬
أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذى يتخلله وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات ، في إطار… pic.twitter.com/GABSkogoiZ
— EFA.eg (@EFA) October 5, 2023