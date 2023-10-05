مدرب المنتخب المصري يكشف قائمة لاعبيه المعنية بمواجهة الخضر

كشف مدرب المنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الخميس، قائمة لاعبيه المعنية بالمواجهة الودية التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني.

ونشر الإتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي، قائمة اللاعبين الذين اختارهم روي فيتوريا، لهذه المباراة.

وضمت القائمة التي اختارها الناخب المصري 25 لاعبا، يتقدمهم الدولي المصري، ونجم نادي ليفربول، محمد صلاح.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره المصري، في لقاء ودي تحضيري، يوم 16 أكتوبر الجاري، بملعب “العين” بأبو ظبي.