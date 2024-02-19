مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يعلن قائمته

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 28 سنة ياسين مانع عن القائمة التي تضم 30 لاعبا تحسبا للتربص التحضيري القادم.

وقالت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، عبر الموقع الرسمي لها، أن التربص سينطلق يوم 23 فيفري إلى غاية 25 من نفس الشهر بمدينة وهران.

كما عرفت القائمة عدم تواجد إسم اي لاعب كان من أكاديمية بارادو، في حين استقدم المدرب الوطني عدد كبير من لاعبي الفرق التي تبحث عن التتويج بالبطولة.

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