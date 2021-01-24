مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد :”لقد ظُلمنا..”

إعتبر مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، آلان بورت، بأن الجزائر ظُلمت، بعدما وضعتها القرعة في مجموعة نارية خلال الدور الأول والرئيسي للمونديال.

وتحدث التقني الفرنسي في ندوة صحفية بالعاصمة المصرية القاهرة قائلا :”القرعة ظلمتنا ووضعتنا أمام مُنافسين كبار جدا”.

وأضاف :”لقد واجهنا خصوما أقوياء، وعلى رأسها فرنسا، النرويج والبرتغال وآيسلندا، مما جعل مُهمتنا صعبة جدا”.

وواصل :”أمام النرويج، قدمنا آداءً سيئا، أمام منتخب عالمي، لديه لاعبون كبار، وخيارات كثيرة”.

وطلب الرجل الأول في الخضر، الإعتذار من الجماهير الجزائرية، بعد خيبة الأمل الأخيرة، والوجه الباهت لزملاء بركوس.