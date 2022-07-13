مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد يكشف سبب الخسارة أمام غينيا
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، رضوان تشكرابي، عن أسباب السقوط المدوي للخضر أمام منتخب غينيا، في كأس أمم إفريقيا المقامة بمصر.
وصرح المدرب تشكرابي، لإعلام عقب نهاية اللقاء:”قدمنا شوط أول جيد، وتمكنا من إنهائه فائزين، لكن الأخطاء الفردية سبب الهزيمة أمام غينيا”.
وأضاف تشكرابي:”تراجع مستوانا في الشوط الثاني، وضيعنا العديد من الفرص للتسجيل، ما جعل المنافس يستغل الوضع، ويعود في اللقاء”.
كما أردف المتحدث:”غياب 5 لاعبين أساسيين عن المنتخب الوطني أثر بالسلب على مستوانا، ونقص الخبرة سبب لنا ارتكاب العديد من الأخطاء”.
وختم مدرب المنتخب الوطني رضوان تشكرابي:”سنقاتل في المباراة المقبلة ضد منتخب الغابون، لحسم التأهل لربع نهائي المنافسة”.
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