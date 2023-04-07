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الرياضة

مدرب المنتخب الوطني للصالات يستدعي 20 لاعبا للتربص المقبل

بقلم عزيز طالبي
مدرب المنتخب الوطني للصالات يستدعي 20 لاعبا للتربص المقبل
المنتخب
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استدعى مدرب المنتخب الوطني للصالات نور الدين بن عمروش 20 لاعبا للتربص الذي سيقام بين 10 و17 أفريل المقبلين.

وسيجري التربص المقبل في بني مسوس بالجزائر العاصمة.

وحسب موقع ،الفاف، في بيان له، فإن المديرية الفنية جددت الثقة في المدرب بن عمروش الذي قدم مستويات جيدة في كأس العرب للصالات التي جرت في الدمام بالسعودية.

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