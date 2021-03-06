مدرب المنتخب الوطني للمصارعة محتجز في الخارج بلا أكل ولا شرب.. ويستغيث الدولة لإعادته‪!

ذهب في مهمة رسمية فوجد نفسه مشردا

أطلق مدرب المنتخب الوطني للمصارعة، مسعود زغدان، نداء استغاثة إلى وزير الشباب والرياضة، من أجل مساعدته في العودة إلى الوطن، بعدما تعذر عليه الركوب من تركيا التي نزل بها قادما من أوكرانيا التي سافر إليها برفقة بعثة وطنية للمشاركة في معسكر تحضيري ودورة دولية.

وقال زغدان في رسالته إلى الوزير خالدي:”وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السيد زغدان مسعود، مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الإغريقية الرومانية والسيد طراي محمد علي، حكم دولي في المصارعة، يؤسفني أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذا الطلب للنظر في طريقة عودتنا إلى تراب الوطن العزيز.. كنت في مهمة مع بعثة المنتخب الوطني للمصارعة إلى أوكرانيا، للمشاركة في معسكر ودورة دولية، وفي نهاية المهمة يوم 01 /03 / 2021، أخذنا رحلة العودة، لكننا تفاجأنا بأنه لا يمكننا الدخول إلى الجزائر”. مواصلا سرد معاناته:”أنا وزميلي محجوزان لليوم الرابع (منذ أول أمس) من دون أكل ولا شرب ولا نوم، في مطار إسطنبول بتركيا، لأنهم لم يسمحوا لنا حتى الدخول إلى داخل المطار، أو الخروج منه، وظروفنا تزداد سوءًا”.