مدرب المولودية الجديد “باتريس بوميل” يصل إلى الجزائر

حل صبيحة اليوم الاثنين المدرب الجديد لمولودية الجزائر، باتريس بوميل، بأرض الوطن، تحسبا لمباشرة مهامه مع الفريق، خلفا للتقني التونسي فوزي البنزرتي.

وكان في استقبال التقني الفرنسي، لاعب العميد السابق عامر بن علي، بمطار هواري بومدين الدولي.

ويرتقب أن يوقع مساء اليوم، بوميل عقدا مع المولودية لـ 18 شهرا، حسبما كشفت عنه إدارة الفريق نهاية الأسبوع الفارط.

بينما سيلتحق المدرب الجديد، بالتدريبات مباشرة بعد توقيعه على عقده، لمواصلة التحضير لمباراة هذا الجمعة أمام المضيف نجم مقرة ضمن الجولة الـ 19 من البطولة.

يذكر أن بوميل، هو ثالث مدرب أجنبي تتعاقد معه المولودية في 18 جولة فقط، بعدما بدأت الموسم بالبوسني فاروق هادزيبيغيتش، قبل إقالته والتعاقد مع التونسي فوزي البنزرتي، الذي قرر الرحيل مباشرة بعد الإقصاء من كأس الجمهورية منتصف فيفري الماضي.