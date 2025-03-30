مدرب المولودية يعقد ندوة صحفية
بقلم محمد لمين صحراوي
يرتقب أن يعقد مساء غدٍ الاثنين، مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، ندوة صحفية، تحسبا لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
ويستقبل العميد، سهرة هذا الثلاثاء. ممثل الكرة الجنوب إفريقية، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 22:00، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأفادت إدارة المولودية، بأن مدربها التونسي، خالد بن يحيى، سينشط ندوة صحفية غدا الاثنين، على مستوى قاعة الندوات المتواجدة بملعب 𝟓 جويلية الأولمبي.
كما أكدت في بيان نشرته اليوم الأحد. بأن المدرب بن يحيى، سيكون في الندوة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 15:00، مرفوقا بمهاجم الفريق سفيان بايزيد.
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