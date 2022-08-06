مدرب الميلان يبدى أولى انطباعاته بشأن عدلي

أبدى مدرب ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، إنطباعاته بشأن لاعب الفريق الجديد، الفرانكو جزائري، ياسين عدلي.

وفي حوار مطول، للمدرب بيولي لصحيفة “لاغازيتا ديلليو سبورت” الإيطالية، كشف عن إعجابه بالمستويات التي يقدمها ياسين عدلي.

وقال بيولي عن اللاعب عدلي:”إنه لاعب ذكي، وغير عادي، وهو مناسب لنا جداً”.

وأضاف بيولي في تصريحاته:”يمتلك عدلي أسلوب لعب عمودي، ويتجه مباشرة نحو مرمى الخصم، فهو كثير الحركة وسريع فوق الميدان”.