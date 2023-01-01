مدرب النصر :” هذه خطتي لجعل رونالدو يستمتع في الدوري السعودي”

كشف مدرب النصر السعودي رودي غارسيا أنه وضع خطة خاصة لجعل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو يستمتع في الدوري السعودي.

وقال المدرب الفرنسي غارسيا خلال الندوة الصحفية عقب الفوز المحقّق لفريقه أمام الخليج ” التوقيع مع لاعب بحجم كريستيانو. آمر خارق للعادة، لاعب سيساهم في تطور الكرة السعودية”.

وأضاف غارسيا “شخصيا أنا سعيد باستقدامه لفريقنا، كما أنه سيكون الهدف الأول هو جعله يستمتع باللعب لصالح النصر في البطولة، كما نسعى لتأقلمه، و إمتاع الجمهور”.

يذكر. آن “الدون” سيكون أمام فرصة للتعرّف على الدوري السعودي الذي يعتبر له الأول في مسيرته خارج الدوريات الأوروبية.

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