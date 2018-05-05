مدرب النصر يرفض الإحتفاظ بجابو

منح مدرب نادي النصر السعودي، كارينيو، الضوء الأخضر لإدارة فريقه، للإستغناء عن خدمات العديد من اللاعبين من بينهم الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو.

وكشفت وسائل إعلام سعودية، أن المدرب الأورغوياني، كارينيو، قرر الإستغناء عن معظم اللاعبين الأجانب في نادي النصر، بما فيهم عبد المؤمن جابو.

ومنح كارينيو، إدارة ناديه، قائمة اللاعبين، المقرر الإستغناء عن خدماتهم وهم، ليوناردو داسيلفا، سعود السويلم، محمد فوزير، جونيور كابانجا، فرجاني ساسي، وعبد المؤمن جابو.

وبهذا تتأكد عودة جابو، لفريقه وفاق سطيف، نهاية الموسم الجاري، بعد فترة إعارة دامت 6 أشهر في نادي النصر السعودي.