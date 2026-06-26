مدرب النمسا “مواجهة الجزائر صعبة.. ومباراة 1982 أصبحت من الماضي”

أكد مدرب منتخب النمسا، الألماني رالف رانغنيك، على صعوبة المواجهة المرتقبة التي ستجمع منتخبه بالمنتخب الوطني، مشيداً بالأسلوب الفني والمستوى الذي يمتلكه “الخضر” تحت قيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وفي مؤتمر صحفي عقده للحديث عن اللقاء، أوضح رانغنيك قائلاً: “ننتظر مواجهة صعبة أمام الجزائر، فهي تملك منتخبًا قويًا ومدربًا مميزًا. طريقة لعبهم قريبة من المدارس الأوروبية، إذ يحرصون على بناء الهجمات انطلاقًا من الخط الخلفي، مع الاعتماد على رباعي دفاع في عملية الخروج بالكرة”.

وفي ردّه على الأسئلة المتعلقة بالخلفية التاريخية والمباراة الشهيرة والمثيرة للجدل في مونديال 1982، دعا مدرب المنتخب النمساوي إلى فصل الماضي عن الحاضر، معتبراً أن تلك الذكريات لن تُلعب على أرضية الميدان: “تتكرر الإشارة إلى مباراة عام 1982 في كل مرة نلتقي فيها الجزائر، لكن ذلك اللقاء أصبح جزءًا من الماضي. لاعبو المنتخبين الحاليين لم يعيشوا تلك الفترة، وحتى أنا كنت في الرابعة والعشرين من عمري آنذاك. لا أرى أن لتلك الذكريات أي تأثير على مواجهة الغد”.

وفي سياق متصل، شدد رانغنيك على أن منتخب النمسا سيلعب بكامل أوراقه لتحقيق الانتصار دون حسابات أخرى، واختتم حديثه بالقول:”لا يمكن أن نلعب من أجل التعادل، جئنا لتقديم كل ما لدينا، كما لا يمكنني الكشف عن خطتي أو التشكيلة التي سأدخل بها اللقاء”.