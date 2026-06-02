مدرب النمسا يشيد بلاعبي “الخضر” قبل صدام المونديال

نوّه مدرب منتخب النمسا، رالف رانغنيك، بالمستويات الفنية التي يتمتع بها لاعبو “الخضر”، قبل الصدام المرتقب بين المنتخبان، يوم الـ 28 جوان الجاري، ضمن الجولة الـ 3 والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وعقب الفوز الودي، أمس الاثنين، أمام تونس، بهدف من دون رد. أبرز المدرب رانغنيك، أنه لا يعتقد بأن الجزائر تملك أسلوب لعب مختلف عن ما قدمه “نسور قرطاج” أمس.

قبل أن يضيف في الندوة الصحفية بعد ودية تونس: “مع ذلك هي أيضا منتخب إفريقي، لذلك يمكن مقارنتها نوعا ما بالجزائر”.

وأشاد المدرب السابق لمانشستر يونايتد الانجليزي. برفقاء رياض محرز، في ختام تصريحاته. قائلا: “الجزائر تمتلك جودة فردية عالية جدا، وأيضا لاعبين ينشطون في أندية من الطراز العالمي”.