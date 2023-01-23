مدرب النيجر :”الكاميرون تملك تشكيلة ثرية لكن سنقول كلمتنا”

أبدى مدرب منتخب النيجر هارونا دولا ثقته التامة في لاعبيه من أجل الفوز أمام منتخب الكاميرون في مباراة الغد التي ستجري بميلود هدفي بوهران.

و أكد هارونا دولا ذلك، خلال الندوة الصُحفية التي عقدها بملعب ميلود هدفي بوهران “صحيح أنا المباراة ستكون صعبة، لكن طلبت من اللاعبين بضرورة التجاوب مع مباراة الغد و اللعب دون ضغط. كما سنلعب بطريقتنا الخاصة من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل”.

وأضاف مدرب النيجر “الكاميرون فازوا على الكونغو سابقا. لأن الأخير لعب بطريقة محتشمة ودفاعية نوعا ما”.

كما ختم ” الكاميرون تملك تشكيلة ثرية من اللاعبين، لكن سنفعل المستحيل من أجل قول كلمتنا”.

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