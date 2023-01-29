مدرب النيجر :” المباراة ستلعب ين الأشقاء وهذا هو الأهم”

أكّد مدرب النيجر هارونا دولا انه سعيد بملاقاة المنتخب الوطني في نصف نهائي الشان بملعب ميلود هدفي بوهران.

وقال مدرب النيجر هارونا دولا في تصريح لـ “النهار” :”المباراة بين الأشقاء، ومن يكون الأقوى بيننا هو من سينشّط نهائي الشان“.

كما أضاف دولا “الأهم هو إمتاع اللاعبين الذي سيحضرون اللقاء بملعب وهران، الذي أصبحنا نعرفه جيّدا”.

يذكر. أن منتخب النيجر أطاح أمس بمنتخب غانا، بعد الفوز أمامه، كما سبق و أن فاز على منتخب الكاميرون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]