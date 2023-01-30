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الرياضة

مدرب النيجر: “سنلعب من أجل الفوز على الجزائر وبلوغ النهائي”

بقلم كريم تيغرمت
مدرب النيجر: “سنلعب من أجل الفوز على الجزائر وبلوغ النهائي”
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أكد مدرب متخب النيجر للمحليين، هارون دولا، عزمه ولاعبيه، على احراز الفوز في مواجهة المنتخب الوطني، بهدف بلوغ نهائي الشان.

وصرح هارون دولا، في ندوته الصحفية: “بكل بساطة سنخوض مواجهة الجزائر من أجل تحقيق الفوز على أمل بلوغ النهائي”.

كما أضاف: “الجزائر تملك منتخب جيد، يطبق كرة جميلة، ويخلق العديد من الفرص في كل مباراة، رغم نقص فعاليتهم”.

وتابع هارون دولا: “سنواصل تقديم المردود الذي سمح لنا ببلوغ هذا الدور، وتحسينه أكثر، كون الخطئ ممنوع أمام منتخب الجزائر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/8qgP5
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