مدرب النيجر: “سنلعب من أجل الفوز على الجزائر وبلوغ النهائي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب متخب النيجر للمحليين، هارون دولا، عزمه ولاعبيه، على احراز الفوز في مواجهة المنتخب الوطني، بهدف بلوغ نهائي الشان.
وصرح هارون دولا، في ندوته الصحفية: “بكل بساطة سنخوض مواجهة الجزائر من أجل تحقيق الفوز على أمل بلوغ النهائي”.
كما أضاف: “الجزائر تملك منتخب جيد، يطبق كرة جميلة، ويخلق العديد من الفرص في كل مباراة، رغم نقص فعاليتهم”.
وتابع هارون دولا: “سنواصل تقديم المردود الذي سمح لنا ببلوغ هذا الدور، وتحسينه أكثر، كون الخطئ ممنوع أمام منتخب الجزائر”.
رابط دائم : https://nhar.tv/8qgP5