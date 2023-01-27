مدرب النيجر :”سنواصل المعركة إلى أخر نقطة في الشان”

أكّد مدرب منتخب النيجر هارونا دولا استعداده لقيادة لاعبيه للفوز أمام منتخب غانا في منافسة الشان بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

وقال هارونا دولا اليوم الجمعة خلال الندوة الصحفية “قدمنا مباراة جيّدة أمام الكاميرون. و أشكر اللاعبين على تقديمهم مجهودات، لهاذ نسعى لتقديم مباراة قوية للتأكيد على قوتنا مجدّدا”.

وأضاف ” الآمر الجميل في شان الجزائر أننا لم نسافر كثيرا و لمسافات طويلة. نمكث في وهران و نلعب ف وهران آمر جيّد”.

كما ختم ” سنواصل المعركة في الشان إلى اخر نقطة، رغم أن منافس الغد قوي جدان سيما و أنه يريد الذهاب عبيدا في المنافسة”.

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