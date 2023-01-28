مدرب النيجر :”فخور جدا.. سنتأهل إلى النهائي على حساب الجزائر”

أكّد مدرب منتخب النيجر هارونا دولا استحقاق لاعبيه في التأهل إلى نصف نهائي الشان على حساب غانا اليوم بوهران.

وقال هارونا دولا خلال الندوة الصحفية عقب مباراة ربع النهائي “اللاعبون قدّموا مباراة جيّدة. و كانوا جيّدين كما اظهروا تركيزا، أنا فخور باللاعبين، و طالبت من اللاعبين كتابة التاريخ في الجزائر”.

وأضاف هارونا دولا “المباراة أمام غانا اكّدت للجميع أننا قادرون على فعل أشياء جميلة. و حتى أمام الكاميرون في وقت سابق”.

كما أكّد هارونا دولا استعداد لاعبيه للمباراة المرتقبة أمام الخضر “الجزائر ستلعب المباراة مدجّجة بالأنصار بملعب وهران، أصبحنا نعرف الملعب،، من جانبنا،سنرتاح ثم نعود للتدريبات بعدما سنجتمع باللاعبين، و سنرسّم اهدافنا، بالذهاب الى النهائي”.

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