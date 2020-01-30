مدرب النيجر يصف مواجهة الخضر بالمشكلة

تحدث مدرب منتخب النيجر، هارونا حميدو، عن حظوظ منتخبه في تصفيات مونديال 2022، مبرزا التحدي الكبير الذي ينتظرهم أمام المنتخب الجزائري.

وصرح هارونا حميدو، في حوار لموقع “365 فوت”: “مثل بقية منافسينا في هذه المجموعة، سنحاول أولا إيجاد حل لمشكلة المنتخب الجزائري، وما سيخلقه لنا من متاعب”.

وأضاف مدرب منتخب النيجر: “علينا الفوز بجميع مبارياتنا داخل الديار، والسعي للعودة بنتائج ايجابية من خارج قواعدنا”.

وتابع هارونا حميدو: “كل المنتخبات تملك حظوظا في هذه التصفيات بالنظر لتقارب المستوى في السنوات الأخيرة، رغم وجود بعض المرشحين بقوة، في كرة القدم كل شيء ممكن”

يذكر أن منتخب النيجر، ستواجد في المجموعة الأولى من تصفيات مونديال 2022، إلى جانب المنتخب الوطني، جيبوتي، وبوركينا فاسو.