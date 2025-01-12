مدرب الهلال السوداني يُطمن أسرة المولودية

طمأن مدرب نادي الهلال السوداني، فلوران إيبنجي، أسرة مولودية الجزائر، قبل المواجهة التي تنتظر فريقه مساء اليوم الأحد، أمام الضيف يونغ أفريكانز التنزاني، ضمن فعاليات الجولة الـ 5 من مجموعات “الشامبينز ليغ”.

وتنتظر المولودية صاحبة الـ 8 نقاط، فوز الهلال السوداني، المتأهل مسبقا بـ 10 نقاط. من أجل مرافقته إلى ربع النهائي، قبل جولة الختام أمام المُضيف “يونغا” صاحب الـ 4 نقاط، في المجموعة الأولى.

وفي تصريحات خص بها القناة الرسمية لناديه، قال مدرب الهلال السوداني، فلوران إيبنجي: “سنلعب مباراة كبيرة ضد الشباب التنزاني، أحد أفضل الفرق في إفريقيا”.

وواصل التقني الكونغولي: “نعم لقد تأهلنا بالفعل لكنها مباراة دولية، لذلك علينا أن نظهر فيها بمستوى جيد”.

وختم مدرب الهلال: “لذلك سنلعب كالمعتاد من أجل الفوز.. لقد مرّ وقت طويل لم نفز لذا سنحاول الفوز بالمباراة”.