مدرب الوداد البيضاوي: لم نتأهل بعد و لا تزال تنتظرنا مباراة صعبة

أكّد مدرب فريق الوداد البيضاوي وليد الركراكي على إستحقاق الفوز الذي حقّقه رفقة لاعبيه أمام شباب بلوزداد اليوم. في ربع نهائي رابطة الأبطال.

كما قال الركراكي في تصريح له لـ “بيان سبورتس” القطرية “. “قدمنا مباراة ممتازة، كنت أعرف أن الفريق البلوزدادي فريق كبير جدا. لم نقوم بأي جديد سوى انّنا فزنا. وجب علينا وضع الأرجل على الأرض و لاتزال تنتظرنا مباراة العودة الصعبة”

وقال عن الفوز رغم النقص العددي” ان نفوز بـ 10 لاعبين وخارج الديار، نتيجة تؤكد انّنا قدمنا مباراة جيدة و رسالة خاصة للبعض على ان الوداد لا يزال قوي”.

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