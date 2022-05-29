مدرب الوداد “سنقول كلمتنا أمام الأهلي المصري وأدعوا الأنصار للإحتفال “

ابدى مدرب الوداد البيضاوي وليد الركراكي تفائلة الكبير بالإطاحة بالمنافس الأهلي المصري في نهائي رابطة الأبطال الافريقية غدا.

وقال وليد الركراكي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم “وصلنا للنهائي بذهنية قوية كما نتوقع المباراة أن تكون صعبة وقوية. جهزنا أنفسنا من كل الجوانب وهذا هو واجبنا”.

كما أضاف “يجب علينا تشريف المغرب و الكرة الافريقية عامة. المباراة ستكون مهرجانا كرويا لذا ادعوا الأنصار للإحتفال “.

وأردف “سنحترم الخصم المصري. أؤكد ان الاهلي المصري فريق قوي وسنلعب ما في وسعنا من جانبنا لتقديم مباراة قوية وجميلة”.

كما ختم “معركة الاعلام المصري والمغربي جميلة جدا ولهذا اعتبر كرة القدم جميلة من هذا الجانب”.

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