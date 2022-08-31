مدرب اليمن لأقل من 17 سنة: ” بلماضي مدرب كبير وفخور بـ “الخضر” “

أشاد مدرب منتخب اليمن لأقل من 17 سنة محمد البعداني بإمكانيات الناخب الوطني جمال بلماضي. واصفا إياه بـ “المحنك”.

وقال البعداني في تصريح له لـ “النهار”. اليوم الأربعاء :”بلماضي يملك كافئة و حنكة و خاصة في كأس افريقيا، ما حصل بعدم التأهل إلى كأس العالم من فواعد كرة القدم التي ليست مقياسا حقيقيا عن القوة والضعف”.

كما اضاف “أحب الجزائر بسبب أننا نملك قواسم مشتركة بيننا، الجزائري دمه حار على العرض والغيرة”.

كما ختم :” أنا متابع للكرة الجزائريو خاصة ولاعب الخضر لسنوات الثمانينات ابرزه بلومي، فرقاني ماجر و قندوز و المدرب سعدان والبقية”.

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