مدرب اندرلخت يستغني عن خدمات سليماني 

سيكون الدولي الجزائري إسلام سليماني خارج قائمة فريقه اندرلخت عند مواجهة مستضيفه يوبين في الدوري البلجيكي.

وقال الإعلام البلجيكي، اليوم الخميس، أن مدرب اندرلخت يسعى لإبقاء مهاجم الخضر بعيدا عن المنافسة قبل العودة للاعتماد عليه في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي أمام ألكامار الهولندي.

كما أضاف، أن مدرب بلجيكا لا يربد المخاطرة بالمهاجم إسلام سليماني بحكم أهمية المنافسة الأوروبية بشكل أكبر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption