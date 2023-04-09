مدرب اندرلخت يكشف موعد عودة سليماني

كشف مدرب اندرلخت البلجيكي براين ريمر عن إمكانية عودة الدولي الجزائري إسلام سليماني لمباريات فريقه في الدوري البلجيكي.

وقال مدرب اندرلخت براين ريمر عن إمكانية تواجد إسلام سليماني في التشكيلة اليوم خلال مواجهة فيستيرلو في الجولة 32 من البطولة “إسلام كان متاحا لنا في المباراة الماضية لكننا قررنا الاحتفاظ به، لقد رأيتم أنه لم يشارك في البطولة و المنافسة الأوروبية”

كما أضاف مدرب اندرلخت “ستكون العودة بالنسبة لسليماني لكن الأمر يكون تدريجيا أفضل مع تحديد المباريات الأكثر ملائمة له”.

يذكر. أن مهاجم الخضر عاد مؤخرا من الإصابة التي حرمته من عدد من المباريات رفقة ناديه البلجيكي وحتى المنتخب الوطني.

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