مدرب بارادو: “زطشي يرغب في تطبيق طريقة لعب برشلونة” !

أشاد مدرب نادي أتليتيك بارادو “خوسي ماريا نيغيز”، برئيس الفاف، خير الدين زطشي، الذي كان وراء استقدامه لنادي بارادو.

وأجرى المدرب الإسباني حوارا مع موقع “لاغازيت دي فوناك”، تحدث فيه على الأهداف التي يسعى لتحقيقها مع الصاعد الجديد إلى حضيرة الكبار.

كما تطرق إلى طريقة العمل مع رئيس الفاف خير الدين زطشي قائلا:

“زطشي شخص يمتلك أفكار واضحة، ويحب العمل مع اللاعبين الشباب والتمتع باللعب الجميل”

وأضاف:”بصفتي لاعب سابق في برشلونة فأنا أحب أسلوب اللعب الأكاديمي الذي يعتمد على الحفاظ على الكرة، وفتح اللعب من خلال النظام الهجومي، والإستغناء عن اللعب المباشر.

“زطشي كان يرغب في تطبيق كل هذه الأمور.. بلا شك فإنه شخص جاد في عمله، ويمتلك أفكار واضحة”.