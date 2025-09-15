مدرب باريس أف سي: “قبال أول لاعب طلبته بعد قدومي إلى الفريق”
بقلم محمد لمين صحراوي
نوّه مدرب نادي باريس أف سي، ستيفان جيلي، بإمكانيات الدولي الجزائري، ايلان قبال، مؤكدا أنه أول لاعب طلب التعاقد معه، بعد تعيينه على رأس العارضة الفنية للفريق.
وقال ستيفان جيلي، في تصريحات لبرنامج “تيليفوت” على قناة “تي أف 1” الفرنسية: “”قبال ؟ إنه شخص دائم الابتسامة عندما يصل إلى التدريبات، كان أول لاعب رغبت في ضمه عند قدومي إلى هنا”.
وواصل المسؤول الأول على العارضة الفنية لنادي العاصمة الفرنسية: “إنه لاعب مميز، ومن دواعي سروري أن يكون لدي لاعب مثله.”
“Ilan Kebbal est un joueur atypique.”
Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC, ne cache pas son plaisir de travailler avec Ilan Kebbal. @YassinNfaoui pic.twitter.com/Wsuu7ikCvk
— Téléfoot (@telefoot_TF1) September 14, 2025
