مدرب باريس أف سي يحسم الجدل بشأن مستقبل قبال

خرج المدرب الجديد لنادي باريس أف سي، ليام روزينيور، بتصريحات وضعت حدًا للشائعات المتعلقة بنجم الفريق، الدولي الجزائري إيلان قبال.

وفي أول مؤتمر صحفي له عقب توليه العارضة الفنية للنادي الباريسي. أشاد روزينيور بإمكانات صانع الألعاب الجزائري، الذي ساهم في 14 هدفًا خلال 31 مباراة الموسم الماضي. بتسجيله 9 أهداف وتقديمه 5 تمريرات حاسمة.

وقال المدرب الإنجليزي: “أريد بقاءه مع الفريق. إنه لاعب كبير وقد أبهرني عندما واجهته الموسم الماضي مع ستراسبورغ. أسلوب لعبه يتوافق تمامًا مع أفكارنا”.

وكشف روزينيور عن فلسفته الكروية، مؤكدًا رغبته في فرض أسلوب لعب يعتمد على السيطرة على مجريات اللقاء. سواء في الاستحواذ أو التحولات الهجومية والدفاعية. معتبراً أن طريقة اللعب تبقى أقل أهمية من هوية الفريق داخل الملعب.

ويبدو أن لاعب الخُضر، إيلان قبال، سيكون أحد الركائز الأساسية في مشروع باريس أف سي الجديد، الذي يطمح إلى بناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال المواسم القادمة.