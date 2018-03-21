مدرب باستيا السابق: “لم يكن هناك لاعب مثل بودبوز”

عاد “غيزلان برانتون” مدرب باستيا السابق للحديث، عن كلماته التي أثرت كثيرا في نفسية “بودبوز” الذي دائما ما يذكرها في مختلف تصريحاته.

وقال “غيزلان” في تصريحات صحفية: “نعم قلت له أنني تركت لك مفاتيح الفريق، لأنه لم يكن هناك لاعب مثله”.

وأضاف: “كانت تنقصه تلك الثقة ولهذا السبب أصبح أفضل كشخص وكلاعب أيضا، يستطيع قيادة أي فريق الآن”.

وتابع: “عمل أيضا بشكل كبير على الشق الدفاعي وأصبح يوازن بين الدفاع والهجوم وهذا أمر مهم بالنسبة له”.

وختم كلامه: “بودبوز بإمكانياته متأكد من نجاحه في الليغا، لأنها البطولة المناسبة له”.