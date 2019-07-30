مدرب “بايرن ميونيخ” يفتح الأبواب لتألق “محرز” مع “السيتي” !

أكد “كوفاتش” مدرب “بايرن ميونيخ” الألماني، أنه واثق من إدارة فريقه على حسم صفقة “ليروي ساني” نجم “مانشستر سيتي”.

وحتى “بيب غوارديولا” ترك القرار الأول والأخير للاعب الألماني، حيث صرح قائلا: “أنا أريد منه البقاء لكن إذا أراد الرحيل فلن أكون عائقا بالنسبة له”.

في نفس السياق، سيكون رحيل “ساني” جيدا بالنسبة لـ “محرز” الذي يريد أن يقدم مستوى مميز على المستوى الفردي مع “مانشستر سيتي”.

محرز المنتشي بالفوز بكأس إفريقيا مع الخضر، يرى أنه سيأخذ بعدا آخرا في مسيرته في الموسم الجديد مع “السيتي”.