مدرب بتيس يستنجد بماندي لمواجهة بيلباو

عاد المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، للتواجد من جديد ضمن التشكيلة الأساسية لناديه ريال بتيس، تحسبا لمواجهة أتليتيك بيلباو.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ريال بتيس، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب فرانسيسك فيرير، لخوض هذه المواجهة، والتي ضمت إسم عيسى ماندي.

وتأتي عودة مدافع الخضر، للتشكيلة الأساسية لناديه، بعد بقائه في دكّة البدلاء خلال داربي الأندلس أمام إشبيلية، والتي فاز بها هذا الأخير بثنائية نظيفة.

يذكر أن عيسى ماندي، يتواجد في نهاية عقده مع ريال بتيس، ولم يحدد بعد وجهته المقبلة، رغم العروض الكبيرة التي يحظى بها.