مدرب برايتون الانجليزي يدعّم الفلسطينيين

أعرب التقني الإيطالي، روبرتو دي زيربي، مدرب نادي برايتون الانجليزي، عن دعمه المطلق للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

ونشر اليوم الأحد، الإيطالي دي زيربي، رسالة دعم للفلسطينيين عبر خاصية “ستوري” في حسابه الرسمي عبر “أنستغرام” قال فيها: “أنا أدعم القضية الفلسطينية، على أمل أن ترجع إلى ما كانت عليه”.

وأضاف مدرب برايتون الناشط في “البريميرليغ”: “وكذلك السودان.. ويعود السلام لأرضها، وأتمنى أن يعم السلام بلاد العرب والمسلمين”