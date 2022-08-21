مدرب بريست يخرج عن صمته :” هذه هي علاقتنا مع سليماني”

إعترف مدرب بريست ميشال دير زاكريان بالقوة الهجومية التي يمتلكها الدولي الجزائري اسلام سليماني. واصفا إياه بـ “المهاجم ذو الجودة”.

وقال دير زاكاريان في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بعد مباراة أنجي، عن سليماني “مهاجم ذو جودة، المهاجمون الجيدون كل المدربين يسعون للتعاقد معهم، لطالما كان سليماني لاعبا جيدا”.

وأضاف “سليماني أظهر ذلك لما كان في ليون و موناكو”.

كما اضاف “أؤكد انه في الوقت الراهن لم يوقّع معنا، علاقتنا جيّدة مع اللاعب لكن لنترك الأمور للمستقبل”.

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