مدرب بريست يزف أخبارا سارة عن سليماني
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب نادي بريست الفرنسي، دير زاكاريان، عم مستقدمه الجديد، الدولي الجزائري اسلام سليماني، قبل المواجهة التي ستجمعهم بنادي مونبوليي.
وصرح زاكاريان، للصفحة الرسمية لنادي بريست: “إسلام سليماني، مؤهل لمباراتنا المقبلة أمام نادي مونبوليي”.
كما أضاف مدرب بريست: “سليماني أبدى جاهزيته للمباراة، وسيكون ضمن قائمتنا المعنية بهذه المواجهة”.
وتابع ميشيل دير زاكاريان: “سنرى في وقت لاحق امكانية اشراكه في هذه المباراة من عدمها”.
رابط دائم : https://nhar.tv/cjgka