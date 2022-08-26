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الرياضة

مدرب بريست يزف أخبارا سارة عن سليماني

بقلم كريم تيغرمت
مدرب بريست يزف أخبارا سارة عن سليماني
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تحدث مدرب نادي بريست الفرنسي، دير زاكاريان، عم مستقدمه الجديد، الدولي الجزائري اسلام سليماني، قبل المواجهة التي ستجمعهم بنادي مونبوليي.

وصرح زاكاريان، للصفحة الرسمية لنادي بريست: “إسلام سليماني، مؤهل لمباراتنا المقبلة أمام نادي مونبوليي”.

كما أضاف مدرب بريست: “سليماني أبدى جاهزيته للمباراة، وسيكون ضمن قائمتنا المعنية بهذه المواجهة”.

وتابع ميشيل دير زاكاريان: “سنرى في وقت لاحق امكانية اشراكه في هذه المباراة من عدمها”.

رابط دائم : https://nhar.tv/cjgka
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