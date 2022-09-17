مدرب بريست يعلن غياب بلايلي عن مباراة أجاكسيو

أعلن مدرب بريست الفرنسي ميشال دير زاكاريان، اليوم السبت، عن قائمة الفريق التي سيعتمد عليها في مباراة أجاكسيو غدا.

وستلعب المباراة ضمن الجولة الثامنة بملعب “فرانسيس جينيه لي”.

كما ستعرف المباراة تواجد الدوليان الجزائري اسلام سليماني وهاريس بلقبلة، فيما سيغيب عنها يوسف بلايلي.

وحسب الاعلام الفرنسي، فإن ابن مدينة الباهية عوقب من قبل لجنة الانضباط الفرنسي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

و كان بلايلي حاضرا في مباراة البياسجي لكن لم يشارك فيها عكس الثنائي الجزائري الأخر.