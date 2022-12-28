مدرب بريست يكشف المستور بشأن بلايلي :” أصدقاؤه المزيفون كانوا يقومون بأمور تافهة”

انتقد المدرب السابق لنادي بريست الفرنسي ميشال دير زاكاريان الدولي الجزائري يوسف بلايلي بشكل كبير رغم رحيل اللاعب منذ مدة صوب أجاكسيو.

وكشف دير زاكريان خيوط القضية التي كانت أحد أسباب رحيل بلايلي عن بريست، في تصريحه “يوسف كان وحيدا، كان يشعر دائما بأنه غير مرتاح بتاتا بحكم أن زوجته لم تكن تملك تأشيرة للدخول إلى فرنسا. وهو الأمر الذي لم يتحمّله بلايلي”.

كما أضاف المدرب المقال من تدريب بريست “في بعض الأحيان، بعض الأشخاص والأصدقاء المزيّفون كانوا يقومون بأمور تافهة. كان لا يستطيع حتى إيقافهم أو القول لا”.

كما ختم دير زاكاريان “نعترف جميعا أنه لاعب يملك موهبة استثنائية. لا يمكن إنكارها، لاعب يجبرك على محبته و حتى احتضانه بفضل الأمور التي يقوم بها”.

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