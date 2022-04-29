مدرب بريست يكشف نقاط ضـعـف بلايلي

وجّه مدرب بريست الفرنسي ميشال ديرزاكاريان رسالة مشفّرة للدولي الجزائري يوسف بلايلي قبل حسم مستقبل في في فترة الميركاتو الصيفي بيت التجديد أو التسريح.

كما قال موقع “ماد إن فوت” أن المدرب ديرزاكاريان تطرّق لنقطة ضعف يوسف بلايلي قصد الضغط عليه لتفجير طاقاته بشكل أكبر.

كما قال. أن بلايلي قدم مباراة جيّدة امام ميتز لكن أدائه لم يشفع له “أمام ميتز بلايلي قدّم شوط اول جيّد. لكنّ مستواه تراجع بعد ذلك. يجب أن يكون أكثر ثباتا”.

كما ختم كلامه عن ابن الباهية ” يجب عليه بذل جهود أكبر. خاصة الجهود من الجانب الدفاعي”.

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