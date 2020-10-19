مدرب برينتفورد :”بن رحمة تطور كثيرا ويستحق اللعب في البريميرليغ”

أشاد توماس فرانك، مدرب نادي برينتفورد بلاعبه السابق سعيد بن رحمة، بعد انتقاله بصفة رسمية لصفوف واست هام.

وصرّح التقني الدانماركي للموقع الرسمي لـ”البيز” :”خلال العامين اللذين قضاهما سعيد معنا، تطور كثيرا، ومن نواح عديدة”.

وواصل :”لقد تمكن من تسجيل أهداف كثيرة وتقديم كُرات حاسمة، وهو ما يُفسر إرتفاع قيمته وإستفدنا من مبلغ محترم بفضله”.

وأردف في نفس السياق :”بطبيعة الحال نحن حزينون لفقدان خدماته، ولكنه وصل للوقت الذي يجب أن يلعب فيه في البريميرليغ”.

ليختم :”هو يستحق أن يلعب في المُستوى الأعلى، وأتمنى أن يُوفق في مُغامرته الجديدة”.