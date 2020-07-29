مدرب برينتفورد يحمس بن رحمة قبل مواجهة سوانزي سيتي

حمّس مدرب نادي برينتفورد الإنجليزي، توماس فرانك، نجمه الأول سعيد بن رحمة، قبل المواجهة الحاسمة التي ستجمعهم بنادي سوانزي سيتي.

وقال توماس فرانك، عن بن رحمة، في تصريح لشبكة “سكاي بت”: “أعتقد أن بن رحمة، يمتلك شخصية اللاعب الكبير”.

وأضاف مدرب برينتفورد: “هذه الشخصية سيظهرها بن رحمة في المواجهات المهمة، فهو ينتظر مباراة من هذا الحجم بشغف”.

وتابع: “علينا الفوز والتأهل، ولن يكون ذلك سوى بتألق سعيد، واتكينس، ومبويمو، عليهم مضاعفت مجهوداتهم، هم يمتلكون القدرة الكافية ليؤكدوها على الميدان، ويسجلوا الكثير من الأهداف”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، سيواجه اليوم الأربعاء، رفقة ناديه برينتفورد، فريق سوانزي سيتي، لحساب اياب نصف نهائي “البلاي أوف”، للصعود للبريميرليغ.