مدرب برينتفورد ينفي الإشاعات بخصوص مستقبل بن رحمة

تحدث مدرب برينتفورد الإنجليزي، توماس فرانك، عن مستقبل لاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، والأخبار التي ربطته مؤخرا بنادي تشيلسي.

وكشف توماس فرانك، بخصوص اتصال إدارة تشيلسي، ببن رحمة، خلال ندوة صحفية: “لم أسمع بأي شيء في هذا الخصوص، من زملائي في النادي”.

وأضاف مدرب برينتفورد: “إذا لم يتم إعلامي بمثل هذه الأخبار، فهذا يعني أنها غير صحيحة، هي مجر إشاعات”.

وأضاف توماس فرانك: “بن رحمة يتواجد في حالة جيدة، ولم تأثر عليه هذه الإشاعات، وبالنظر لمردودنا الجيد في البطولة، من الطبيعي أين يجذب لاعبونا اهتمام الأندية الأخرى”.