مدرب “بشكتاش”: “سليماني مهاجم مميز لكن..” !

أشاد “سينول غونيس” مدرب بشكتاش التركي باللاعب الجزائري “إسلام سليماني” في تصريحات أدلى بها قبل مباراة الفريق اليوم في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

وقال سينول غونيس: “لدي الثقة الكاملة في التشكيلة التي أمتلكها، ويمكننا تحقيق نتائج جيدة”.

وأضاف: “سليماني مهاجم مميز، وماندزوكيش أيضا لكن لربما لن يتمكنوا من تقديم الإضافة للفريق”.

وتابع: “ذكرت هذين اللاعبين لأنهما ارتبطا مؤخرا بفريقي هذا كل ما في الأمر”.

يذكر أن كل من بشكتاش و فينربخشة مهتمان بضم المهاجم الجزائري “إسلام سليماني”، لكن المشكلة الرئيسية تبقى القيمة المالية، فنادي ليستر يرفض تسريح “السوبر سليم” على شكل إعارة.