عاجل

مدرب “بشكتاش”: “سليماني مهاجم مميز لكن..” !

الرياضة
  • -
  • 0
مدرب “بشكتاش”: “سليماني مهاجم مميز لكن..” !
بقلم أمير بهلول

أشاد “سينول غونيس” مدرب بشكتاش التركي باللاعب الجزائري “إسلام سليماني” في تصريحات أدلى بها قبل مباراة الفريق اليوم في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

وقال سينول غونيس: “لدي الثقة الكاملة في التشكيلة التي أمتلكها، ويمكننا تحقيق نتائج جيدة”.

وأضاف: “سليماني مهاجم مميز، وماندزوكيش أيضا لكن لربما لن يتمكنوا من تقديم الإضافة للفريق”.

وتابع: “ذكرت هذين اللاعبين لأنهما ارتبطا مؤخرا بفريقي هذا كل ما في الأمر”.

يذكر أن كل من بشكتاش و فينربخشة مهتمان بضم المهاجم الجزائري “إسلام سليماني”، لكن المشكلة الرئيسية تبقى القيمة المالية، فنادي ليستر يرفض تسريح “السوبر سليم” على شكل إعارة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital