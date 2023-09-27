مدرب بشكتاش يجدد ثقته في غزال

يخوض الدولي الجزائري رشيد غزال، اليوم الأربعاء، رفقة ناديه بشكتاش، مباراة الجولة السابعة من الدوري التركي، في مواجهة مضيفهم أضنة سبور.

وسجل غزال، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه بشكتاش، التي يتبدأ هذه المباراة، حسب الصفحة الرسمية لنادي بشكتاش.

وسيكون هذه ثاني مباراة، يشارك فيها الدولي الجزائري، أساسيا هذا الموسم ضمن تشكيلة ناديه بشكتاش، بعد تعافيه من الإصابة.

يذكر أن رشيد غزال، ساهم بتمريرة حاسمة، في المباراة الأخيرة التي فاز بها ناديه بشكتاش، بثنائية لهدف، على حساب قيصرة سبورة.