مدرب بلاك بيرن يثني على بن رحمة ويعتبره قدوة للاعبي فريقه

كشف مدرب نادي بلاك بيرن الإنجليزي، توني موبراي، أن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، نجم نادي برينتفورد، أصبح قدوة للاعبي فريقه.

وأوضح توني موبراي، أن لاعبه جوزيف ماثيو روذويل، يطمح لأن يكون لاعب بنفس مستوى الجزائري بن رحمة.

وصرح مدرب بلاك بيرن، لموقع “لانكشير تيليغراف”: “أقول لجو، أنه لاعب موهوب، لكن ينقصه تسجيل الأهداف، وتقديم تمريرات حاسمة مثل بن رحمة”.

وأضاف توني موبراي: “أحرص على تحفيز روذويل، ببن رحمة، فأحدثه كثيرا عنه وعن طريقة لعبه، وأقول له أنه بإمكانه التألق مثله لأنه مراوغ بارع وسريع بالكرة”.